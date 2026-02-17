Madame Berthe Gagnon 1949-2026

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 6 février 2026, à l’âge de 76 ans, est décédée madame Berthe Gagnon, conjointe de monsieur Luc Therriault. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Gagnon et de feu dame Jeanne Caron. Elle demeurait à Montmagny et était native de Saint-Jean-Port-Joli. La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V , le vendredi 27 février 2026 à compter de 12 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 15 h à la salle commémorative du Complexe funéraire.

Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Luc, ses enfants :Nancy Miville (Olivier Bossé), Murielle Gagnon (Denis Bergeron), Nathalie Miville (Denis Boucher), Stéphane Miville, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères : Henri Gagnon et Denis Gagnon, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Therriault, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de La Maison d’Hélène pour les excellents soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/). Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

