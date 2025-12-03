Madame Blandine Bernatchez Joncas 1925-2025

À son domicile, le 26 octobre 2025, à l’âge de 100 ans et 3 mois, est décédée madame Blandine Bernatchez, épouse de feu monsieur Marius Joncas. Elle était la fille de feu monsieur Louis Bernatchez et de feu dame Orengea Corriveau. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2, le samedi 6 décembre 2025 à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Martin (Lyse Poitras), Rémy (Lise Létourneau), Hélène (Daniel Blais), Daniel, Michel, ses petits-enfants : Maxime-Louis, Rosette, Isabelle et Érik, Kevin, ses arrière-petits-enfants : Sam, Alycia et Maïka, Ely-Anna, Emerick et Alek, Mathis, Nathan, Loucas et Jessy-Ann, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est partie rejoindre ses parents, ses frères et sœurs ainsi que sa grande amie, madame Marie-Ange Gagné Gaudreau.

La famille tient à remercier Mesdames Lise Létourneau, Lyse Poitras et Véronique Tondreau pour leur accompagnement, leur soutien et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/) et/ou à la Fondation de l’Hôpital de Montmagny :(https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

Des formulaires seront disponibles au salon.

