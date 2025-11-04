À l’Hôpital de Montmagny, le 6 octobre 2025, est décédée entourée de l’amour de ses enfants, madame Candide Lacasse, demeurant à Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (Dominique Dupuis), Richard (Sonia Guimont) et Karoll Gagnon (Benoit Poitras), ainsi que leur père Jos Arthur Gagnon ; ses huit petits-enfants adorés : Ann-Gabrielle et Manuel ; Kalyann, Mickael et Raphael; Antoine, Justin et Gabriel ; ses sœurs, son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs : Mariette (feu Jean-Noël Lachance), Gaston (Fabienne Dulac) et Clercy (Jean-Guy Fortier). Elle était également la sœur de feu Normand (Rosane Fortin). Originaire de Saint-Honoré de Shenley, elle était la fille de feu dame Marie-Jeanne Bégin et defeu monsieur Laurent Lacasse. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses sœurs et son frère Candide de six ans son aînée, Normand et Micheline. Elle laisse aussi dans le deuil, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

Ses enfants tiennent à remercier chaleureusement les membres du personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement, leurs attentions et l’excellence des soins prodigués à leur mère.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), G1S 3G3, http://www.cancer.-ca/fr-ca ou à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 8 novembre à compter de 10 h 30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 8 novembre 2025 à 14h en l’église de Cap-Saint-Ignace.

Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.