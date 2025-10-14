Madame Cécile Laforest 1950 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 4 octobre 2025, à l’âge de 75 ans, est décédée madame Cécile Laforest, conjointe de feu monsieur Julien Pruneau. Elle était la fille de feu monsieur Gilbert Laforest et de feu dame Élise Bouffard. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2, le vendredi 17 octobre 2025 à compter de 9h. Une prière d’Adieu aura lieu par la suite à 10 h 30 à la salle commémorative du Complexe funéraire, suivi de l’inhumation au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Steve Pruneau (Annie Turner), feu Stéphane Pruneau, Claude Fleury, ses petits-enfants : Julien, Benjamin, Christina et ses arrière-petits-enfants, ses frères et sœurs : feu Diane Laforest, Monique Laforest (Bertrand), Clermont Laforest (Lise), Chantal Giasson, sa nièce Roxanne, sa filleule Nathalie Gagné, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/). Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec.