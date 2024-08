Madame Céline Caron Leclerc (1938-2024)

À la Maison du Fleuve du Centre d’hébergement Saint-Eugène de L’Islet, le 2 mai 2024, à l’âge de 85 ans est décédée madame Céline Caron, épouse de feu monsieur Bernard Leclerc. Fille de feu dame Rose-Aimée Bélanger et de feu monsieur Charles-Édouard Caron, elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli.

Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-France Leclerc (Réjean Bilodeau) et sa petite-fille Isabelle Bilodeau (Charles Gagnon).

Elle était la sœur de : feu Rosemont, feu André (Georgette St-Pierre), Claudio (Claire Caron), feu Bérangère, Charlotte (feu Pierre Thériault), Épiphane (Murielle Beaulieu), Anne-Marie (feu Philippe Chouinard), feu Laurent (Rachel Lord) et Louisette (Floriant Aubin) ; de la famille Leclerc : feu Jean-Paul (feu Thérèse Coudé), feu Louise (feu Marc-Arthur Deschênes), feu Étiennette, feu Louis-Marie (feu Jacqueline Thibodeau), feu Marthe (feu Marcel Ouellet), feu André (Éliette Duguay), feu Bruno, feu Marguerite et Claire Leclerc (Marc Bégin). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Un grand merci à tous les membres du personnel du Centre d’hébergement de Saint-Eugène pour leur soutien, leurs multiples attentions et les excellents soins prodigués. Un merci particulier à Dre Rose-Marie Dufour pour son écoute et sa bienveillance.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Jean-Port-Joli, 2, place de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0 ou à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) G0R 3G0.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 10 août 2024 à 11 h en l’église de Saint-Jean-Port-Joli, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 9 h 30, suivies de l’inhumation de ses cendres au cimetière paroissial « sous les étoiles».

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye & Fils 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.