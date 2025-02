Madame Chantal Gaudreau (1967-2025)

À l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 2 février 2025, est décédée à l’âge de 57 ans et 7 mois, Chantal Gaudreau épouse de feu Alain Bernier et de Léo Charest. Elle était la fille de feu Denis Gaudreau et de feu Germaine Gagnon. Elle demeurait à Rivière-Ouelle.

Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au Complexe funéraire Marius Pelletier inc. 409, 9e rue boul. Desrochers, La Pocatière, QC G0R 1Z0 le dimanche 16 février 2025 de 11h à 13 h 50. Une cérémonie d’Adieu sera célébrée, ce même jour à 14h, en la chapelle du Complexe funéraire. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière de Rivière-Ouelle.

Elle laisse dans le deuil son époux Léo, ses filles : Catherine (Samuel Sirois), Alexandra et Mariane; ses petits-enfants : Hayden, Charlie et Xavier; ses belles-soeurs de la famille Bernier : Lucie, Céline (Pierre Demers) et Isabelle (Sylvain Pelletier); ses belles-soeurs de la famille Charest : Line (Denis Richard), Nicole (Daniel Grzela) et Joanne (Daniel Pelletier). Elle était la soeur de feu Nancy.

Sont également affectés par son départ ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et amis des familles Gaudreau, Gagnon, Charest et Bernier.

La famille remercie les membres du personnel de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, ceux de l’Hôtel-Dieu de Lévis et ceux du CLSC de La Pocatière pour leur dévouement et les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima ou à la Fondation André-Côté de La Pocatière.

