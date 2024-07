Madame Claire Lacombe Langevin (1931-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 21 juin 2024, à l’âge de 92 ans et 9 mois, est décédée madame Claire Lacombe, épouse de feu monsieur Clément Langevin. Elle était la fille de feu monsieur Alfred Lacombe et de feu dame Annie Mercier. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand

115, rue Saint-Louis

Montmagny (Québec) G5V 1N2

le samedi 13 juillet 2024 à compter de 12 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 14 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au Columbarium du Cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Caroline (Stéphane Inkel), Éric, ses petits-enfants : Gabriel (Alexan Huber), Olivier (Chloé Richer), son arrière-petite-fille :

Anabelle, ses frères et sœurs : feu Jeannine (feu Roland Émond), feu Lorraine Lacombe (feu Eucher Lachance), Jacques (feu Jacqueline Leclerc), feu Ghislaine (Gilbert Mercier), Guy (feu Aline Roy), Marcel (Louisette Lachaine), feu Madeleine, Pierre (Rolande Guimont), feu Lise (feu Bertrand Boily), Huguette, feu Jean-Louis (Louise Talbot), Jean-Marc (Rolande Brie), Alain (feu Mireille Coulombe), Francine, Danielle (François Gaulin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langevin, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Québec, www.alzheimerchap.qc.ca, ou la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm. Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca