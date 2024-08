Madame Claudette Caron (1935-2024)

À l`Hôpital de Montmagny, le 31 juillet 2024, à l`âge de 88 ans, est décédée madame Claudette Caron, épouse de feu monsieur Jean-Claude Caron. Elle demeurait à L`Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claire (Claude Therrien) et Marcel; ses petits-enfants: Eric (Marie-Michelle Achim) et Elise Therrien (Dominick Thibault); ses arrière-petits-enfants : Lilianne et Juliette ainsi que Flavie.

Elle était la sœur de : feu Léon (feu Marie-Laure Beaupré), feu Monique (feu Armand Ménard), feu Dominique (feu Rachel Laurendeau), feu Gemma (feu Guy St-Cyr), feu Raymond (feu Monique Caron), feu Jean (Réjeanne Desrosiers), feu Jeanne-Mance (feu Roger Tremblay), feu Raoul (Lise Laurin), feu Onésime (Jacqueline L. Emond), feu Bertrand (feu Françoise Marcoux), feu Charles-Henri (Nicole Huet); de la famille Caron : feu Madeleine (feu Philippe Bélanger), feu Marcelle (feu Ferdinand Bélanger), feu Fernande (feu Jean-Marie Fortin), Jeannine (feu Garnier Giasson), feu Gilles (feu Colette Caouette), Charles (Angéline Morin) et Jacqueline (Réjean Kirouac).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny pour leur écoute, leurs attentions, leur soutien et la qualité de leur approche. En ce sens également, un merci spécial à Dre Annie Mercier.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3R8. http://www.fondationhoteldieumontmagny.com/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils

61, des Pionniers Est

L’Islet

le vendredi 16 août de 19 h à 21 h et samedi jour des funérailles à compter de 9 h 30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 17 août 2024, à 11 h, en l`église Notre-Dame de Bonsecours de L’Islet, suivies de l`inhumation au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 247-5571, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec