Madame Claudette Nicole Fortin (1937-2024)

Au Centre d’hébergement Saint-Augustin de Québec, le 30 novembre 2024, à l’âge de 87 ans, est décédée dans la sérénité Mme Claudette Nicole Fortin, épouse de feu M. Richard Fortin. Elle était la fille de feu M. Antonio Nicole et de feu dame Marie-Ange Boulet. Elle demeurait à Québec et autrefois à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

le samedi 14 décembre 2024, jour des funérailles à compter de 10h30. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l’église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie-Claude (Danielle Chabot), Jean (Marie-Josée Tremblay), Josée (Jean-Guy Gagnon) et sa petite-fille : Aurelle Fortin; ses frères et sœurs : Roland Nicole (Jeannette Fournier), feu Raymond Nicole (Carmelle Coulombe), Pierrette Nicole (feu Roger Gosselin), feu Jacques Nicole (Lyse Blais), André Nicole (feu Huguette Fournier) et Denise Bernard, Réjeanne (Jean-Marc Corriveau), Réjean; son beau-frère André-Louis (feu Monique Morin); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille tient à remercier de tout cœur toute l’équipe du Centre d’hébergement Saint-Augus- tin de Québec pour son dévouement et ses excellents soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l’Alzheimer https://www.alzheimerchap.qc.ca

