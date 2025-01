Chers parents et amis, vous nous avez exprimé votre sympathie et votre compassion par votre présence aux funérailles, vos témoignages dans l’avis de décès et les médias sociaux, vos cartes ou de quelque manière que ce soit. Nous avons été très touchés par votre soutien et votre réconfort.

Veuillez considérer ces remerciements comme personnels. Ses enfants Marie-Claude, Jean et Josée