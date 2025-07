Madame Claudette Pelletier 1947-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 14 juin 2025, à l’âge de 77 ans, est décédée madame Claudette Pelletier, épouse de monsieur Robert Leblanc. Elle était la fille de feu monsieur Cléophas Pelletier et de feu dame Yvette Deschamps. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le dimanche 6 juillet 2025 à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au columbarium du Complexe Laurent Normand.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Robert: ses enfants : Stéphane Dubé (Christine Côté), Martine Dubé (Éric Bernatchez), ses petits-enfants : Katherine Dubé (Frédéric Genois), Mathieu Dubé, Andréanne Bernatchez (Félix Bergeron), Audrey Bernatchez (Nicolas Bernard), Olivier Bernatchez (Bryana Tremblay), ses arrière-petits-enfants : Lucas, Éliot et Skyler, ainsi que les enfants de Robert; Nancy Leblanc (François Jacques), Isabelle Leblanc (Pierre Thivierge), Richard Leblanc et leurs enfants; Laurie et Gabriel Jacques, Mila et Maverick Thivierge. Elle est partie rejoindre sa soeur Gemma Deschamps (feu Bertrand Mailloux). Elle laisse également dans le deuil, le père de ses enfants Georges Dubé (Monette Gaudreault), sa meilleure amie Judy Gareau, les enfants de sa soeur, Martine, France, Sylvie, Danielle, Chantale, Linda, Marie-Josée et Joël, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier madame Andrée Drolet, préposée au CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/).

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545,messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel :lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec