Madame Clémence Boucher (1924-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 3 novembre 2024, à l’âge de 100 ans est décédée madame Clémence Boucher, épouse de feu Zéphirin Ménard. Fille de feu madame Jeanne Chouinard et de feu monsieur Louis-Georges Boucher, elle demeurait à L’Islet.

Elle était la mère de : Georges (Francoise Nicole), Martin (DanielleLabbé), feu Yvonne (Christian Pellerin – Claudette Hanna) et Claire; ses petits-enfants : Eric, Marc, Audrey et Dany Ménard; Annick, Marie-Hélène et Jean-Francois Ménard et leur conjoint(e), ainsi que c’est 9 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : feu Jean-Guy (Thérèse Bélanger), Lucille (feu Prabhas Basu), feu Monique (feu Bruno Rodrigue) et feu Robert (Colette Pelletier, feu Hugh Van Patter); de la famille Ménard : feu l’abbé Philias, feu Anne-Ma- rie, feu l’abbé Dominique et feu Clément (Annie Boissonneault). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

Des remerciements sont adressés au personnel des services d’aide au maintien à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli pour l’excellence de leurs soins et leur présence humaine et conviviale.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 61, des Pionniers Est L’Islet

Le samedi 23 novembre 2024 à compter de 11h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 23 novembre 2024 à 14h en l’église Notre-Dame-De Bonsecours de L’Islet, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

De la Durantaye et Fils Cap-Saint-Ignace, L’Islet Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile

Pour renseignements ou messages de condoléances :(418) 247-5571, sans frais : 1-877-598-3093, télécopieur : (418) 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.