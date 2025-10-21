Madame Colette Leblanc, née Dionne 1929 - 2025

À Montréal, le 31 août 2025, à l’âge de 96 ans, est décédée madame Colette Leblanc (Dionne), née à Montmagny.

Fille d'Anna Ouellet et de Philippe Dionne, veuve de Sylvio Leblanc, bien-aimée de feu André Comtois, elle est allée rejoindre nombreux de ses frères et sœurs.

Elle laisse dans le deuil son fils unique Raynald (Dominique Lachance) et ses petits-fils adorés : Antoine et Victor (Malina Fürhoff). Elle laisse également dans le deuil ses sœurs : Fernande et Simone ainsi que ses nombreux neveux et nièces.

La famille recevra les témoignages de condoléances le samedi 25 octobre, de 13h à 17h, au Complexe funéraire Memoria Jean-Talon, situé au 1120, rue Jean-Talon Est à Montréal. La cérémonie d’inhumation des cendres aura lieu le mercredi 29 octobre à 11h, au cimetière de Montmagny, 300, 12ᵉ rue, Montmagny, Québec, G5V 0H1.