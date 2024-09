Madame Constance Gaudreau (1935-2024)

À l’Hôpital l’Enfant-Jésus de Québec, le 30 août 2024, à l’âge de 89 ans, est décédée madame Constance Gaudreau, demeurant à Cap-Saint-Ignace.

Elle était la fille de feu dame Marie-Ange Fournier et de feu monsieur Alexandre Gaudreau; la soeur de feu Léonard (feu Lucille Courcy) et de feu Céline. Elle laisse dans le deuil, ses neveux et ses nièces (Gaudreau): Francis, Alain (Julie Lemieux), Daniel (Nicole Marois), Normand (Caroline Dancause), Guy (Isabelle Blouin), Myrianne (Carl Dion), Nadia (Éric Turcotte) et leurs enfants : Esther et François Gaudreau; William, Élodie et Madeline Gaudreau; Audréanne et Laurence Gaudreau; Chloé et Anaïs Gaudreau; Maëlle et Élie Dion; Emma et Rémi Turcotte, ses cousins, cousines, autres parents et amis(es).

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 28 septembre à compter de 12 h 30. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 28 septembre 2024 à 14 h en l’église de Cap-Saint-Ignace; suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec