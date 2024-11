Madame Danielle Caouette (1951-2024)

À l’Hôpital de Montmagny, le 21 octobre 2024 à l’âge de 73 ans, est décédée madame Danielle Caouette, compagne depuis plus de 30 ans de monsieur André Leclerc.

Fille de feu dame Lorette Normand et de feu monsieur Léo Caouette,elle demeurait à L’Islet (Saint-Eugène). Elle était la sœur et labelle-sœur de : Cécile (feu Géraldo De Cristofaro), Jean-Claude (feu Rita Caron), Suzanne et Conrad (feu Pierrette Lefevre); de la famille Leclerc : feu Léo (feu Alice Lemieux), Lucie, Gilberte (Carl Plourde), Jean-Marc et Jocelyn (Lise Blanchet). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’équipe du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli ainsi qu’aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny, pour leur dévouement et la qualité des soins apportés.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à organisme de votre choix. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 99, 7e rue L’Islet, le samedi 30 novembre à compter de 12h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 30 novembre 2024 à 15h à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 247-5733, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.