Madame Danielle Thibault 1963-2026

À son domicile, le 8 janvier 2026, à l’âge de 62 ans, est décédée madame Danielle Thibault, épouse de monsieur Maurice Lachance. Elle était la fille de feu madame Adrienne Couture et de feu monsieur Jean-Claude Thibault. Elle demeurait à Notre-Dame-du-Rosaire et était originaire de Cap-Saint-Ignace.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses enfants : Mélanie, Lissa (Pierre-Olivier Filteau) ; ses petits-enfants : Eva Hélie, Edward Thibodeau, William Thibodeau, Mila, Esmée Filteau ; les enfants de Maurice : Rémy et Mélissa; ses petits-enfants : Luka et Michaël Lapointe ; ses beaux-parents : madame Paulette Deschênes et monsieur Gaston Lachance. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Sylvie (feu Yvon Bernier – Claude Denis), Suzanne (Sylvain Bernier) et Mario; de la famille Lachance : Johanne, Annette (Mario Pelletier), Colombe (Luka Aubé), Dominique (Rob Lithz). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, http://www.cancer.ca/fr-ca

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir, Cap-St-Ignace, le samedi 7 février à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 7 février 2026 à 11h à la résidence funéraire.

