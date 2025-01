Madame Denise Caron Normand (1942-2024)

Au centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 29 décembre 2024, à l’âge de 82 ans, est décédée madame Denise Caron épouse de monsieur Jacques Normand. Fille de feu dame Marie-Stella Normand et de feu monsieur Patrick Caron, elle demeurait à L’Islet.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants : Ghislain (feu Johanne Martineau - Julie Cloutier) et Francine (Patrice Vigo). Elle était aussi la mère de feu Stéphane.

Elle laisse également sa petite-fille Gabrielle (Dimitri St-Pierre) ; ses arrière-petits-enfants Évalie, Nolan et Maël ; Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Raymonde (feu Jacques Caron), feu Laurent, feu Émilien, feu Jacques (Monique St-Hilaire), feu Georges-Léon, Huguette (feu Liguori Bazinet) et Normand (Clémence Chabot) ainsi que Claudette Chouinard et Lisette Cloutier; de la famille Normand : Jacqueline (feu Claude Dubé), Martin (Alice Gagné), feu Marcellin (feu Huguette Bélanger) et Johanne (Jean-Yves Ouellet);

Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. https://www.jedonneenligne.org/fondationsantelislet/DIM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire

De la Durantaye & Fils 61, chemin des Pionniers Est L’Islet

le samedi 18 janvier 2025 à compter de 9h30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le même jour à 11h à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condo- léances : (418) 247-5571, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.