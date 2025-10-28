Madame Denise Desjardins 1936 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 8 octobre 2025, à l'âge 89 ans, est décédée madame Denise Desjardins. Fille de feu dame Jeanne Gagné et de feu monsieur Cléophas Desjardins, elle demeurait à L’Islet (Saint-Eugène) et depuis quelques années aux Habitations « Au Fil du Fleuve » de L’Islet (Sur Mer).

Elle était la sœur et la belle-sœur de : Jean-Louis (Monique Blanchet), Victor (Suzanne Lacroix) et feu René (Francine Lizotte). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces : Pascal Desjardins, David et Luc Desjardins, Sylvie et Annick Desjardins, leur conjoint(e) et leurs enfants, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l’Hôpital de Montmagny et ses précieux (ses) amis(es) qui l’ont accompagnée d’une façon soutenue, plus particulièrement dans les dernières semaines. Votre présence a été réconfortante et appréciée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme régional de votre choix. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 99, 7e Rue L’Islet, le vendredi 31 octobre de 19h à 21h, le samedi 1er novembre de 8 h 30 à 10 h 30.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 1er novembre 2025 à 11h à l’église Saint-Eugène de L’Islet, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.