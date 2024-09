Madame Denise Gagnon Chabot (1939-2024)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 août 2024, à l’âge de 84 ans et 9 mois est décédée dame Denise Gagnon, épouse de feu monsieur Antonio Chabot. Fille de feu dame Léonie Robichaud et de feu monsieur Adrien Gagnon. Native de Saint-Pamphile, elle demeurait à St-Raphaël et autrefois à Saint-Omer, comté de l’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvain (Brigitte Thériault), Ginelle (Mathieu Théberge), Carole (Michel Potvin), ses petits-enfants : Maxime (Karoll-Ann Laverdière), Marc-Antoine, Myriam (Keven Fortin) et Nathan (Victoria Baril). Elle était la soeur de : feu Jeannette (feu Joseph Boutin), Yvon (Francine Bélanger), Léonard (Clémence St-Amant), Lucie (Marcellin Demers), Rodrigue (feu Diane Pellerin; Lorraine Lévesque), Lily (Roger St-Amant), Denis (feu Suzanne Pellerin; Claudette Anctil), Claudette (feu Raymond Papineau; Raynald Anctil), feu Julien, feu Claude (feu Denise Bélanger). De la famille Chabot : Irène (feu Jean-Baptiste Jalbert), Lilianne (feu Jules Jean; Joseph St-Hilaire), feu Rosa (feu Guy Robichaud), feu Rolande (feu Hermel Pelletier), Clermont (Denise Bernier), feu Rachel (feu Jean Gauthier), Huguette (Maurice Lepage), feu Gérard (Carole Racicot), Nicole. Sont également a ectés par son départ de nombreux neveux, nièces autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de la résidence Vivre en harmonie de St-Raphaël pour leur grand professionnalisme et les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, C.P. 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud Saint-Pamphile samedi jour des funérailles à compter de 11h30. Le service religieux sera célébré le samedi 21 septembre 2024 à 14h en l’église de Saint-Pamphile suivi de la déposition des cendres au cimetière paroissial de Saint-Omer.

Pour renseignement ou pour transmettre vos messages de condoléances : (418) 356-3822, sans frais : 1-888-430-3822, télécopieur : (418) 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.