Madame Denise Isabel Blanchet 1946 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 16 novembre 2025, à l’âge de 79 ans, est décédée madame Denise Isabel, épouse de monsieur Marcel Blanchet. Elle était la fille de feu monsieur Fernand Isabel et de feu dame Yvette Paquet. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la

Maison funéraire Laurent Normand, 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

le vendredi 28 novembre 2025, jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h 00 en l’église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Marcel, son fils Marc (Ariane), ses frères et sœurs : Pierrette (feu Maurice Gagné), feu Fernande (Georges Bouffard), Pauline (Germain Laberge), feu Germain, Gaétan (Noëlla Lebel), feu Line (Réjean Têtu), Jocelyn (Lise Paradis), ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Blanchet : Raymond (feu Georgette Pelletier), feu Rachel (Denis Lachance), feu Raynald Blanchet (Nicole L’Heureux), Réjean (Sylvie Soucy), Diane (Michel Coulombe), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier tout le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/.

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc.115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec