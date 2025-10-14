Madame Denise Roy Boulet 1936 - 2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Raphaël, le 19 septembre 2025, à l’âge de 89 ans, est décédée madame Denise Roy, épouse de monsieur Denis Boulet. Elle était la fille de feu monsieur Alfred Roy et de feu dame Lauretta Latulippe. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand, 1, 1re Rue Ouest Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Québec) G0R 3A0, le samedi 18 octobre 2025, jour des funérailles à compter de 12h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14h en l’église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Denis, ses frères et sœurs : feu Réal (feu Lydia Corbin), feu René (feu Berthe Felx), feu Fernande (feu Louis Brochu), feu Lionel, feu Langis (feu Rosaline Vallières), feu Robert (Madeleine Aubé), feu Andréa (feu Monique Morin), feu Simone, Laval (Lucille Laroche), ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Boulet : feu Madeleine (feu Léon Cloutier), feu Jean-Yves, Desneiges, Françoise, Julienne (feu Denis Aubé), Ghislaine, Pauline, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny et du CHSLD de Saint-Raphaël pour leur accompagnement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à la Maison d’Hélène http://www.lamaisondhelene.org/

Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

Pour renseignements : 418 248-0545

