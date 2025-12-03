Madame Denise Tremblay 1939 - 2025

Au Centre d’Hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 21 novembre 2025, à l’âge de 86 ans, est décédée madame Denise Tremblay fille de feu dame Hénédine Deschênes et de feu monsieur Joseph Tremblay. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli et autrefois de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre et Rachel Tremblay (Raynald Bernier) et ses trois petits-enfants. Elle était la sœur de : Rolande, Jeannette (feu Jean-Paul Morisette) et Jean-Paul (Lucette Thibault). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d’Hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, pour leur accompagnement, leurs attentions et les excellents soins. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 61, des Pionniers Est, L’Islet le vendredi 5 décembre 2025 à compter de 12 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu le vendredi 5 décembre 2025 à 14h, au même endroit. Ses cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière paroissial.

Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 247-5571, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.