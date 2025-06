Madame Denyse Ménard 1946-2025

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 27 mai 2025, à l’âge de 78 ans et 11 mois, est décédée madame Denyse Ménard, demeurant à Montmagny.

Originaire de L’Islet, elle était la fille de feu dame Germaine Bélanger et de feu monsieur Médéric Ménard.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sandra Joan (Steve Roy et leur filleÉva) et Stéphan Thériault (Valérie LeBlanc) ;ses frères et sœurs : Jacques (feu Lise Bilodeau), Jean-Pierre, Francine (feu Réginald Chouinard), Lucille (Michel Chouinard), Céline (Claude Gagné) et leurs enfants ; ses filleules : Stéphanie Chouinard et Marjorie Gagnier Deschênes.

Sont aussi affectés par son départ, ses amies : Claire, Diane, Marjolaine, Nicole et Jeannine, Ginette, Hélène et Nancy ainsi qu’autres parents et ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble de l’équipe de La Maison d’Hélène pour leur chaleur, leurs attentions, leur approche impeccable et l’excellence des soins et de leurs services.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène. 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9. https://www.fondationhelenecaron.org/.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils , 61 chemin des Pionniers Est, L’Islet le samedi 14 juin à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 14 juin 2025 à 11h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils 418 247-5571, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladuran- taye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec