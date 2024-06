Madame Diana Thériault Bourgault (1931-2024)

À la résidence Myriam Bourgault de Saint-Adalbert, le 29 mai 2024 à l’âge de 92 ans et 9 mois est décédée, entourée de l’amour des siens, dame Diana Thériault épouse de feu monsieur Maurice Bourgault. Fille de feu dame Marie-Anna Pelletier et de feu monsieur Sylvio Thériault, elle demeurait à Saint-Adalbert, comté de l’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Yvon (Jeanne Gauvin), Rachel (Yvon Langlois), Aurèle (Louise Miville), Gaétan (Lyne Bolduc), Lise, Sylvain (Pierre l’Heureux), elle était également la mère de feu Serge. Ses petits-enfants : Estelle, Myriam, Mélanie, Sophie, Isabelle, Simon, Marie-Philippe, Stéphanie et leur conjoint (e). Ses arrière-petits-enfants : Lily, Rose, Jules, Thomas, Mégan, Jasmine, Lambert, Xavier, Alexis, Victoria, Romy et Malorie.

Sont aussi affectés par son départ ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Thériault et Bourgault, de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

Elle rejoint également les membres de sa grande famille qui l’ont précédée.

De sincères remerciements sont adressés à Nathalie Gauvin, infirmière à Myriam Bourgault et au Dr Roland Zinga pour les excellents soins reçus, l’accompagnement, leur dévouement et leur ponctualité exemplaire.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Le service religieux aura lieu le samedi 8 juin 2024 à 14 h 30 en l’église de Saint-Adalbert où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 13 h. La déposition des cendres suivra au cimetière paroissial de Saint-Adalbert. Pour renseignements ou messages de condoléances :

C. Lavoie & Fils(De la Durantaye et Fils)18, rue du Foyer Sud Saint-Pamphile 418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822, télécopieur : 418 356-5230, courriel: clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web: www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec