Madame Diane Boutin 1950-2025

C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Diane Boutin, qui nous a quitté le 14 décembre 2025 à l’âge de 75 ans à l’Hôpital de Montmagny entourée des membres de sa famille. Elle a demeuré plusieurs années à Québec et demeurait maintenant à Montmagny.

Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu dame Marie-Julie Vézina et de feu monsieur Lucien Boutin. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Lucienne (feu André Campagna), Yvon (Mariette Lacombe), Guy, feu Jacques, Jean-Marc (Odette Sylvestre), Gaétan (Julienne Lacombe), Francine (feu Jacques Marois), Réjean (Hélène Richard) et Claude (France Bernier). Sont aussi affectés par son départ, sa filleule Amélie Boutin ainsi que ses autres neveux et nièces, ses cousins, cousines et ses amis(es).

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour leurs soins attentionnés des derniers jours ainsi que Dr. Dimitri Laflamme pour son suivi auprès d’elle.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8.

https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9

https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560 du Souvenir, Cap-Saint-Ignace, le samedi 24 janvier à compter de 9h et suivra une célébration en sa mémoire à 12h à la résidence funéraire.

Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093,

courriel : info@deladurantaye.qc.ca, Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.