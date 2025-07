Madame Dianne Labbé 1948-2025

À l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 25 juin 2025, à l’âge de 77 ans, est décédée madame Dianne Labbé. Elle était la fille de feu monsieur Émile Labbé et de feu dame Adélina Fontaine. Elle demeurait à La Pocatière et autrefois à Montmagny.

Selon ses volontés, un moment de recueillement aura lieu ultérieurement en privé avec les membres de sa famille. Elle a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Caroline Rouillard (Jean-Pierre Lecomte), Ghislain Rouillard (Mélanie Leblanc), ses petits-enfants : Évens Benoît (Anne-Sophie Parent), Audrey Benoît, le fils de Mélanie Leblanc : Marc Gallant (Alicia Lapierre), les enfants de Jean-Pierre Lecomte : Jessica Lecomte (Kevin Dupuis) et Alexandre Lecomte, ses arrière-petits-enfants :feu Léonie Benoît et Zachary Benoît, ses soeurs : Céline Labbé (Martin Vallières), Danielle Labbé (François Cliche). Elle laisse également dans le deuil, le père de ses enfants : Gaétan Rouillard, ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Rouillard, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier Dre Alexandra Thibault et Élisabeth Desjardins, t.s., de l’Hôpital Notre-Dame-de- Fatima de La Pocatière pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association pulmonaire du Québec, (https://interland3.donorperfect.net/weblink/weblink.aspx?-name=E910112QF&id=19).

