Madame Doris Ouellet 1933-2026

Au Centre d’hébergement de Saint-Fabien-de-Panet, le 7 février 2026 à l’âge de 93 ans, est décédée madame Doris Ouellet, épouse de feu monsieur Charles Ouellette. Fille de feu dame Éliane Couillard et de feu monsieur Louis Ouellet, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : Yvette, feu Raynald, Paul-Henri (feu Jeannine Lebel), Normand (feu Colette Guimont), feu Fernand (Brigitte Bélanger), feu Jacques (Lucie Bélanger). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du Centre d’hébergement de Saint-Fabien-de-Panet pour leur dévouement, leurs attentions et la qualité des soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Résidence Marcelle Mallet, 91 Rue du Manoir E, Cap-Saint-Ignace, QC G0R 1H0.

Selon ses volontés, il n’y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles. Un moment de recueillement en présence de sa famille et de ses proches aura lieu lors de la déposition de ses cendres au cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils

(418) 246-5337, sans frais : 1-877-598-3093,

courriel : info@deladurantaye.qc.ca

Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.