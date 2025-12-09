$!Madame Doris Paquet (1962 - 2025)

À l’Hôpital de Montmagny, le 19 novembre 2025 à l’âge de 63 ans est décédée madame Doris Paquet, épouse de monsieur Yvon Lemieux. Fille de feu dame Rose-Alma Morin et de feu monsieur Gérard Paquet, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Josée (Michel Kingma-Lord) et David (Kelly Gendron); sa sœur Diane, sa nièce Lynda (son fils Dylan). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Lemieux, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(es).

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny ainsi qu’au personnel du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils au 560, route du Souvenir à Cap-Saint-Ignace le vendredi 12 décembre de 19h à 21h, le samedi 13 décembre à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 13 décembre 2025 à 11h à la résidence funéraire. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.