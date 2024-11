Madame Élaine Chisogne Perry (1944 - 2024)

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 6 novembre 2024, à l’âge de 79 ans, est décédée madame Élaine Chisogne, épouse de monsieur Laurent Perry, fille de feu madame Jeannette Vézina et de feu monsieur André Chisogne. Elle demeurait à Berthier Sur Mer.

Outre son époux Laurent, elle laisse dans le deuil ses filles Nathalie et Isabelle; ses petits-enfants : Christophe, Justine, Vivanne, Jules et Anaïs; son frère Pierre (Françoise) et ses nombreuses amies.

À la demande d’Élaine, il n’y aura pas de condoléances au salon ni de service religieux.

La famille tient à remercier l’équipe du département d’oncologie de l’Hôpital de Montmagny, soit Dre Annie Mercier ainsi que Réjeanne Fortin, son infirmière et Audrey Turcotte, infirmière du CLSC, pour leur sensibilité et leur dévouement. Nous désirons exprimer notre gratitude aux intervenants de la Maison d’Hélène.

Une célébration à son image sera organisée par sa famille au courant du printemps 2025. La date et le lieu seront communiqués aux parents et amis.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d’Hélène. https://www.lamaisond- helene.org/ ou par la poste 350 avenue St-David, Montmagny, Québec G5V 4P9.

Pour renseignements :

Coopérative funéraire des Deux Rives Téléphone : 418 688-2411 ou 1 888 688-2411 Télécopieur : 418 688-2414Pour l’envoi de messages de sympathie : www.coopfuneraire2rives.com