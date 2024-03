Il y a déjà un an que tu nous as quittés, mais tu es toujours présente dans nos cœurs et nos pensées. Tous ceux et celles qui t’ont connue auront une pensée pour toi en ce jour du premier anniversaire de ton décès.

À ta douce mémoire, une messe sera célébrée le dimanche 7 avril à 10 h 30 en l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Merci aux parents et ami(e)s qui s’uniront à nous pour cette célébration.

Ta famille