Madame Ernestine Coulombe 1928-2025

Au Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 2 novembre 2025, à l’âge de 97 ans et huit mois, est décédée madame Ernestine Coulombe, épouse de feu monsieur Léandre Bernier. Fille de feu dame Aurélie Dubé et de feu monsieur Ulric Coulombe, elle demeurait à L’Islet (Saint-Eugène).

Elle laisse dans le deuil sa fille Lynda Bernier (Michel Paquette) ; ses petites-filles chéries : Aurélie et Claudia (Nicolas Crevier); sa sœur Thérèse (feu Émilien Fortin). Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses sœurs et ses beaux-frères : Jeanne (Alfred Langlois), Marguerite (Armand Caron), Lucie, Yvonne (Albert Dubé), Rose (Laurent Coulombe) et Monique (Jean-Baptiste Caouette). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces des familles Bernier, Coulombe et Gaumond, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Centre d’hébergement de Saint-Jean-Port-Joli pour leurs précieuses attentions, leur dévouement et les excellents soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L’Islet 430, rue Jean Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils, 99, 7e Rue L’Islet, le vendredi 14 novembre de 19h à 21h, le samedi 15 novembre à compter de 9h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 15 novembre 2025 à 11h en l’église Saint-Eugène de L’Islet et de là au crématorium.

Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial Saint-Eugène de l’Islet. Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 247-5571, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

