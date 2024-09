Madame Estelle Nadeau (1960-2024)

À son domicile, le 12 septembre 2024, à l’âge de 64 ans et 6 mois est décédé subitement madame Estelle Nadeau, épouse de feu monsieur Denis Avoine.

Originaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, elle était la fille de dame Jeannine Lacroix et de monsieur Raynald Nadeau. Elle demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses enfants : Jonathan Lévesque (son père Réjean Lévesque) et Vanessa Nadeau-Avoine (Jean-Philippe Thériault); ses petits-enfants : William, Emma, Alexys et Lydia Thériault; son ami de coeur Sylvain Boulé, la fille de celui-ci Anne-Sophie Boulé (Pierre-Luc Dubois et leurs enfants : Logan, Olivia et Edward Dubois); sa soeur Lily Nadeau (Yvan Gauvin) et ses enfants : Charles et Jeanne Ouellet. Sont aussi affectés par son départ, ses cousins, ses cousines ainsi qu’ Elisabeth Caron et ses collègues de travail chez Formaca, autres parents et amis(es).

De sincères remerciements sont adressés au paramédics Richard Bourgault et Stéphane Mallet pour leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’organisme de votre choix.

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 4, ch. du Roy Ouest Saint-Jean-Port-Joli le samedi 28 septembre 2024 à compter de 11 h. Un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu le même jour à 14 h 30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium de la résidence funéraire.

Pour renseignements ou messages de condoléances : (418) 598-3093, sans frais : 1 877-598-3093, télécopieur : 418 246-5115, courriel : info@deladurantaye.qc.ca. Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec