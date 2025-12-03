Madame Fernande Dionne Gaudreau 1926 - 2025

Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 3 novembre 2025, est décédée, à l’âge de 99 ans, madame Fernande Dionne, épouse de feu monsieur Fernand Gaudreau. Originaire de Montmagny, elle était la fille de feu dame Anna Ouellet et de feu monsieur Philippe Dionne. La direction des funérailles a été confiée à la Résidence funéraire Boulanger, 31 av. de la Fabrique, Montmagny.

Les funérailles avaient lieu le samedi 29 novembre 2025. L’inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Montmagny.

Madame Dionne laisse dans le deuil ses enfants : Mario (Nathalie Roy), feu Alain (Brigitte Nicole), Céline (Guy Boutin) et Benoit (Louise Létourneau) ; ses petits-enfants : Samuel (Julia Galimi), Sarah-Michelle (Derek Théberge), Émilie, Alex Sandra (Vincent Leclerc), Audrey (Dominique Gagnon-Bernier), Marie-Pier et Maxime (Kio Marcoux) ; ses six arrière-petits-enfants : Élisabeth, Emma, Léa, Félix, Simon et Hubert ; ses frères et sœurs : Simonne Dionne, feu Roger Dionne (feu Madeleine Blouin), feu Colette Dionne (feu Sylvio Leblanc), feu Joseph Dionne (feu Jacqueline Chabot), feu Claude Dionne (Lucille Beaudoin), feu Berthe Dionne (feu Robert Cloutier), feu Jeanne Dionne (feu Jean-Paul Rinfret), feu Lucia Dionne (feu Jean-Marie Dion), feu Adrien Dionne (feu Odette Rioux), feu Damase Dionne (feu Marguerite Ruel) et feu Jean-Paul Dionne ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gaudreau : feu Yvette, feu Marcelle (feu Clément Fortin), feu Edgar (feu Thérèse Pelletier), feu Réal (feu Yolande Blais) et feu Béatrice (feu Marcel Desjardins) ; plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Très profond et sincères remerciements au personnel du CHSLD de St-Fabien et celui de Cap-St-Ignace pour les bons soins prodigués ainsi que l’approche humaine portée à l’intention de notre mère.

Vous pouvez compenser l’envoi de fleurs par un don à l’association de votre choix : Fondation des Maladies de l’œil : https://www.fondationdesmaladiesdeloeil.org/fr/ ; à Cœur et AVC : https://www.coeuretavc.ca/ ou à la Fondation du rein : https://rein.ca/.

