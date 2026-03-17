Madame Fernande Touchette Caron 1935-2026

À l’Hôpital de Montmagny, le 7 mars 2026, à l’âge de 90 ans, est décédée madame Fernande Touchette, épouse de monsieur Clément Caron, fille de feu dame Cécile Bernier et de feu monsieur Josaphat Touchette. Elle demeurait à Saint-Marcel de L’Islet.

Outre son époux des 66 dernières années, elle laisse dans le deuil ses enfants : Chantal, Martine (Gérald Couture), Julie (Marc Petitclerc), Francis (Brigitte Babin) et Stéphane (Judith Loubier); ses petits-enfants : feu Jonathan et Sophie Barnabé (Mathieu Déziel), Philippe Couture (Florence Gobeil), Catherine (Benoit Beaulieu) et Stéphanie Petitclerc (Frédérick-James Palmer), Olivier et Jérémie Caron (Danielle Riome), ainsi que Jeanne Caron (Charles Sarazin); ses arrière-petits-enfants : Jean-Maxime, Raphaël, William, Lana, Nellie, Noémie et Sage. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Touchette qui l’ont tous précédée. Sont aussi affectés par son départ, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés au personnel de l’Hôpital de Montmagny ainsi qu’à madame Nathalie Tremblay du Marcellois pour son dévouement envers notre mère.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, 4P9, www.lamaisondhelene.org

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils, 560, route du Souvenir, Cap-Saint-Ignace le samedi 21 mars à compter de 13 h 30. Une célébration en sa mémoire aura lieu à 15h au même endroit. Ses cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Marcel.

Pour renseignements ou messages de condoléances :

Maison funéraire De la Durantaye et Fils (418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca, site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.