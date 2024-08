Madame Florence Leblanc (1936-2024)

Au CHSLD de Montmagny, le 4 août 2024, à l’âge de 88 ans, est décédée madame Florence Leblanc. Elle était la fille de feu monsieur Émile Leblanc et de feu dame Marie-Ange Turgeon. Elle demeurait à Berthier-sur-Mer.

La famille accueillera parents et ami(e)s en

l’église de Berthier-sur-Mer

29, Principale Est

Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0

le samedi 24 août 2024, jour des funérailles, à compter de 10 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 h en l’église de Berthier-sur-Mer. L’inhumation aura lieu au cimetière de Berthier-sur-Mer.

Elle laisse dans le deuil, son fils : Gino Blais (Caroline Simpson), ses petits-enfants :

Ludovick et Antony Blais ses sœurs : Marielle Leblanc (Guy Lapointe), feu Liliane Leblanc (feu Gilles Blais), feu Rolande Leblanc, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel du CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués.

La direction des funérailles a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.

115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545 messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca

Entreprise familiale reconnue Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec