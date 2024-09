Madame France Cloutier et monsieur Fernand Cloutier

Madame France Cloutier (1959-2009)

Ton départ a laissé un bien grand vide dans nos vies. Heureusement, ton merveilleux sourire, ton amour, ta joie, ta ténacité que nous conservons précieusement nous aident et nous rappellent la belle vie que nous avons partagée ensemble. Pour ton 15e anniversaire de décès en ta mémoire une messe sera célébrée le dimanche 15 septembre 2024 à 9h en l’église Notre-Dame-de-Bonsecours à L’Islet. Merci à tous ceux et celles qui se joindront à nous pour cette célébration.

Sa mère Mariette, ses frères : André, Martin, Simon et leur famille.

Monsieur Fernand Cloutier (1931-2023)

En ce 1er septembre, jour de souvenir, 1 an déjà que tu n’es plus là, mais dans nos têtes et dans nos coeurs tu es toujours présent. Nous t’aimons et nous te remercions pour tout l’amour et la bonté que tu nous as donnés. Sois notre guide et notre protecteur à tous. Une messe anniversaire sera célébrée à la mémoire de M. Fernand Cloutier le dimanche 15 septembre 2024 à 9h en l’église Notre-Dame de Bonsecours à L’Islet. Merci à tous les parents et ami(e)s qui s’uniront à nous par leur présence ou leurs pensées.

Son épouse Mariette, ses enfants André, Martin, Simon et leur famille.