Madame France Leclerc 1962-2025

« J’ai le cœur plein de gratitude... pour la Vie, Merci » - France

À l’Hôpital de Montmagny, le 31 décembre 2025, à l’âge de 63 ans, est décédée madame France Leclerc, épouse de monsieur Mario Langlois. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Claude Leclerc et de feu dame Pierrette Maltais. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et native de Sherbrooke.

La famille accueillera parents et ami(e)s au Centre multifonctionnel de Saint-Vallier (ancienne église), 367, avenue de l’ÉgliseSaint-Vallier-de-Bellechasse (Québec) G0R 4J0 le samedi 18 avril 2026 à compter de 10h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 13h au Centre multifonctionnel de Saint-Vallier-de-Bellechasse. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Sainte-Apolline-de-Patton.

Elle laisse dans le deuil, outre son époux Mario, ses enfants : Anne-Catherine Leclerc (Charles Roy), Jean-Christophe Leclerc (Raphaël Desrochers et ses deux filles), ses petits-enfants : Charliane Roy et Alex Roy, son frère et ses sœurs : Marjolaine Leclerc (Stéphane Roy), Émilie Roy (François Guindon) et leurs filles Olivianne et Adéline, Marie-Claude Roy (Daniel Harvey) et leurs filles Claire et Rose, Robert Leclerc (Julie Dubé), Jo-Anne Mathieu et sa fille Vicky Lemay, sa belle-mère Yolande Nicole (feu Jean-Paul Langlois), son beau-frère Sylvain Langlois (Dominique Bernard) et leurs filles Sabrina Langlois (Pierre-Luc Lachance) et leur fille Evelyne, Julie-Pier Langlois (Mathieu Therrien) et leur fils Émile, ainsi que ses cousins et cousines, autres parents, ami(e)s et collègues de travail de l’Hôpital de Montmagny.

La famille tient à remercier le personnel de l’Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny (https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/). Des formulaires seront disponibles au Centre multifonctionnel de Saint-Vallier.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site web : www.laurentnormand.ca

