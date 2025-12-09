Madame France Roy ( 1949 - 2025 )

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 14 novembre 2025, est décédée à l’âge de 76 ans et 1 mois, madame France Roy. Elle était l’épouse de feu monsieur Serge Dumas et la fille de feu dame Annette Gaudreau et de feu monsieur Léandre Roy. Native de Montmagny, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

La famille vous accueillera à la Résidence funéraire Boulanger au 31, av. de la Fabrique à Montmagny le vendredi 12 décembre 2025 de 19h00 à 21h00 et le samedi 13 décembre 2025 de 11h00 à 13h45. Les funérailles avec eucharisties seront célébrées le samedi 13 décembre 2025 à 14h00 en l’Église St-Thomas au 145, rue St-Jean-Baptiste E, à Montmagny, QC G5V 1K4. L’inhumation aura lieu en privé à une date ultérieure.

Elle laisse dans le deuil, sa fille : Marie-Pierre Dumas; son petit-fils : Noah Tape; son frère : Claude Roy (Francine Rochefort); son beau-frère : Michel Cloutier (feu Solange Roy); ses neveux : Mathieu Roy et Grégoire Cloutier; ainsi que tous les autres parents et amis des familles Roy et Dumas.

Vous pouvez compenser l’envoi de fleurs par un don à l’organisme L’Arc-en-Ciel via le site web suivant : https://www.arcencielrpph.com/ ou au salon dans une boite de dons. C’était un organisme important aux yeux de France dont elle a longtemps collaboré.

Des remerciements sont adressés au personnel de la Maison d’Hélène et à Dr Michelle Boulanger pour l’accompagnement durant son séjour.

Messages de sympathie par courriel : info@residenceboulanger.com