Madame France Roy 1949 - 2025

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 14 novembre 2025, est décédée, à l’âge de 76 ans et un mois, madame France Roy. Elle était l’épouse de feu monsieur Serge Dumas et la fille de feu dame Annette Gaudreau et de feu monsieur Léandre Roy. Native de Montmagny, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

La famille vous accueillera à la Résidence funéraire Boulanger, 31, av. de la Fabrique, Montmagny, vendredi 12 décembre 2025, de 19 h 00 à 21 h 00. Samedi 13 décembre 2025 de 11 h 00 à 13 h 45

Les funérailles avec eucharisties seront célébrées le samedi 13 décembre 2025 à 14 h 00 en l’Église St-Thomas, 145, rue St-Jean-Baptiste E, Montmagny, QC G5V 1K4.

L’inhumation aura lieu en privé à une date ultérieure.

Elle laisse dans le deuil, sa fille : Marie-Pierre Dumas ; son petit-fils : Noah Tape ; son frère : Claude Roy (Francine Rochefort) ; son beau-frère : Michel Cloutier (feu Solange Roy) ; ses neveux : Mathieu Roy et Grégoire Cloutier ; ainsi que tous les autres parents et amis des familles Roy et Dumas.

Vous pouvez compenser l’envoi de fleurs par un don à l’organisme L’Arc-en-Ciel via le site web suivant : https://www.arcencielrpph.com/ ou au salon dans une boite de dons. C’était un organisme important aux yeux de France dont elle a longtemps collaboré. Des remerciements sont adressés au personnel de la Maison d’Hélène et à Dr Michelle Boulanger pour l’accompagnement durant son séjour.

