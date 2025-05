Madame Francine Marceau 1952 - 2025

À la Maison d’Hélène de Montmagny, le 16 avril 2025, à l’âge de 72 ans, est décédée madame Francine Marceau, épouse de feu monsieur Donald Lafontaine. Elle demeurait à St-Fabien de Panet.

Originaire de Sainte-Apolline-de-Patton, elle était la fille de feu dame Lucille Couture et de feu monsieur Joseph Marceau; la sœur et la belle-sœur de : Fidèle (JoanBéliveau), feu Roland, Paul (France Mercier), feu Mario, Michel (Judith Béchard),André, Solange (Henri Deschênes), feu Laurence (feu Nelson Hunter), feu Laurette et Réjean Marceau (Nathalie Bergeron); de la famille de feu Fernand Lafontaine (feu Georgette Brochu) et de feu Lydia Gosselin (Raymond Gagné) : feu Florent (Lisette Labrecque) , Michel, Angèle (Camille Brochu), Micheline (Claude Fortier), Ginette (Gilbert Martel), Luc et Richard (Sylvie Brochu).

Sont aussi affectés par son départ, ses oncles et tantes, ses neveux et nièces dont son filleul Louis Lafontaine, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel des Habitations Panet et de à merveilleuse équipe de La Maison d’Hélène pour leur dévouement, leurs attentions ainsi que la qualité de leurs services et de leurs soins.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Veuillez noter qu’un moment de recueillement en sa mémoire aura lieu dans l’intimité des membres de sa famille et de ses proches.

