Madame Françoise Fortin Tardif (1945-2024)

« Françoise demeurera dans nos pensées comme un pilier de force et de réconfort. Son esprit bienveillant continue d’illuminer les cœurs de ceux qui l’ont connue. »

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le départ de Madame Françoise Fortin, décédée paisiblement à La maison d’Hélène le 10 juin 2024, à l’âge de 79 ans. Fille de feu Alice Gaudreau et de feu Eugène Fortin, elle était une résidente appréciée de Cap-Saint-Ignace. Sa vie a été empreinte de bonté et de simplicité et elle a marqué de son amour et de sa générosité toutes les personnes qui l’ont côtoyée.

Elle laisse dans le deuil son époux, Laurin Tardif, sa fille, Nancy Tardif (Martin Lavoie), sa sœur, Lisette (feu Yvon St-Pierre) ainsi que sa nièce et ses neveux : Linda, Daniel (Caroline Pelletier), Francis (Dorothée Giroux), Martin (Isabelle Mathurin) et Richard St-Pierre (Pierrette Tremblay), sa belle-sœur et son beau-frère, Ginette Tardif et Donald Bouffard, sa nièce Valérie Bouffard, son beau-frère et sa belle-soeur, René Tardif et Josée Mayer, son neveu Steven Mayer-Tardif, ainsi que ses cousins et cousines, autres parent et ses ami(e)s.

En témoignage de sympathie, la famille invite ceux et celles qui le souhaitent à faire un don en mémoire de Françoise à La Maison d’Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Sa famille désire exprimer sa profonde gratitude envers les parents et amis qui lui ont apporté soutien et réconfort durant cette période difficile, ainsi qu’envers l’équipe de La Maison d’Hélène pour leur compassion, leur réconfort et leur dévouement exceptionnel envers Françoise durant ses derniers moments.

Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye et Fils 560, du Souvenir, Cap-Saint-Ignace le samedi 29 juin à compter de 12h. Une célébration en sa mémoire aura lieu ce même jour, le samedi 29 juin 2024 à 15 h 30 à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec