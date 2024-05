Madame Gaétane Roussel Lévesque (1943-2024)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 avril 2024, est décédée à l’aube de ses 81 ans, dame Gaétane Roussel épouse de feu monsieur Luc-Antoine Lévesque. Elle était la fille de feu Joseph Roussel et de feu Rose-Éva Beaulieu. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances au Complexe funéraire Marius Pelletier inc. 409, 9e Rue boul. Desrochers, La Pocatière (Québec) G0R1Z0le vendredi 3 mai 2024 de 12 h à 14 h 40. Le service religieux sera célébré, ce même jour, à 15 h en la cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière et sera suivi de l’inhumation au cimetière des Pins.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Daniel, Gaétan (Johanne Blais), Marie-Josée (Nicolas Samson), Mélanie (Frédéric Lebrun), Patrick (Caroline Gosselin); ses petits-enfants : feu Jérôme-Olivier, Gabriel (Stéphanie Thibault), Florance, Rosemarie, Sarah (Steven Lafleur), William, Lindsay, Maverick, Kalie; son arrière-petite-fille Lauralie. Elle était la soeur de: feu Alfred, feu Jeanne-D’Arc (feu Louis-Émile Martin), feu Andréa (feu Armand Boucher), Lucia (feu Roger Roy), Élizabeth (feu Léo Martin), feu Lise.

Elle était la belle-soeur de : Carmelle (feu Pantaléon Thiboutot), feu Marie-Marthe (feu Jean-Marc Beaulieu), Raymond (Marie-France Dubé), feu André (feu Lilianne Courcy), Monique (feu Jean Hudon), feu Colette (feu Aurèle Anctil), Gertrude (Roger Hudon), feu Nicole (Richard Ouellet). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s.

La famille remercie les membres du personnel soignant de la Résidence à la Croisée du Bonheur de Beaumont pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Dons en ligne: www.cancer.ca

Pour renseignements : 1 418 856-3371 Sans frais: 1 866 856-3371 Courriel : rfmpel@videotron.ca Site web : www.maisons-funeraires.com