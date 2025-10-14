Madame Gemma Cloutier 1925 - 2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 23 septembre 2025, à l’âge de 100 ans et 2 mois, est décédée madame Gemma Cloutier, fille de feu dame Attala Caron et de feu monsieur Sylva Cloutier. Elle demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard.

Elle laisse dans le deuil son frère Henri (feu Thérèse Thibault) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs et leur conjoint(e) : Louisa (Rolland Caron), Aline (Robert Chartier), Georges (Aline Coulombe) et Wilfrid (Rita Richard).

De sincères remerciements sont adressés à l’ensemble du personnel du service des soins à domicile du CLSC de St-Jean-Port-Joli. Un merci tout particulier est aussi adressé aux personnes de son entourage qui lui ont assuré une présence bienveillante et un soutien affectueux. Votre dévouement est grandement reconnu.

Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à la Fabrique de Saint-Cyrille-de-Lessard 284-A, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Lessard (Québec), G0R 2W0.

Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 18 octobre 2025 à 11h en l’église de Saint-Cyrille, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 10h. Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial « à l’ombre du clocher ».

Pour renseignements ou messages de condoléances : Maison funéraire De la Durantaye et Fils(418) 598-3093, sans frais : 1-877-598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.caSite web www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.