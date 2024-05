Madame Gemma Pelletier Chouinard (1936-2024)

À son domicile, le 25 avril 2024 à l’âge de 87 ans et 11 mois est décédée subitement madame Gemma Pelletier, épouse de feu monsieur Valère Chouinard. Fille de feu dame Marie-Anna Bérubé et de feu monsieur Lévis-Sylvio Pelletier, elle demeurait à Sainte-Perpétue de L’Islet.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Myrrianne Anctil), France (Sylvain Robichaud), Marie-Christine (Rosaire Tremblay), Monique (Richard Martel), Martin (France Bélanger); ses petits-enfants : Stéphanie Chouinard, Julien et Camille Robichaud, Pierre-Hugues, Mariève et Vincent Smith, Hugo et Valérie Martel, Alexandre, Justin et Élodie Chouinard; leur conjoint(e); ainsi que ses 12 arrière-petits-enfants.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Elzire, feu Solange (feu John Michaud), feu Marie-Marthe (feu Maximilien Jalbert), feu Maria (feu Jacques Godbout), feu Lucille (Normand Vaillancourt), feu Rose-Aline, Desneiges; de la famille Chouinard : feu Rosaire (Gloria Couture), feu Jean (feu Jeanne-D’Arc Leblanc), feu Ginette (feu Alban Jalbert), Colette (Denis Deschênes). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny, G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, 4715, av. des Replats, Québec (Québec) G2J 1B8 www.coeuretavc.ca

Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église) 11, de l’église, Sainte-Perpétue samedi jour des funérailles à compter de 9 h. Les funérailles avec eucharistie seront célébrées le samedi 18 mai 2024 à 11 h en l’église de Sainte-Perpétue, suivies de l’inhumation au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou messages de condoléances : C. Lavoie & Fils (De la Durantaye & Fils) 18, du Foyer Sud, Saint-Pamphile 418 356-3822, sans frais : 1 888 430-3822, télécopieur : 418 356-5230, courriel : clavoie@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec