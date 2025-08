Madame Georgette Fortin 1933-2025

À l’Hôpital de Montmagny, le 29 juillet 2025, à l’âge de 91 ans, est décédée madame Georgette Fortin, épouse de feu monsieur Roger St-Pierre.

Elle était la fille de feu dame Juliette Pelletier et de feu monsieur Irénée Fortin de Saint-Aubert. Elle laisse dans le deuil sa fille Paulette St-Pierre (Bruno Fortin). Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Rachelle (feu Achille St-Pierre), feu Wellie (feu Anne-Marie St-Pierre), feu Cécile, feu Roméo (feu Marie-Paule Héon), feu Gilberte, Ludovic (Marguerite Gamache), Benoit, Clément, Céline, Francine (Régis Migneault), Clermont (Gaétane Brochu) et feu Micheline (Jean-Claude Caron); de la famille St-Pierre : feu Jean-Paul (feu Irène Dubé), feu Rosaire (Marguerite St-Pierre), feu Adrien, feu Isabelle (feu Robert St-Pierre), feu Yvette (feu Léo St-Pierre), feu Raymond (feu Hélène Fortin) et feu Carmelle (feu Robert Jean).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Aubert, 41, rue Principale Ouest, Saint-Aubert, Québec, G0R 2R0. Il sera possible de le faire au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au Salon paroissial (Sacristie de l’église) Saint-Aubert de l’Islet le mercredi 6 août 2025 à compter de 12h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le mercredi 6 août 2025 à 14h au même endroit. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances Maison funéraire De la Durantaye et Fils, 418 598-3093, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site web : www.deladurantaye.qc.ca.

Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.