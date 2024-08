Madame Germaine Gagnon Gaudreau (1939-2024)

À Rivière-Ouelle, le 31 juillet 2024, à l’âge de 85 ans, est décédée madame Germaine Gagnon, épouse de feu monsieur Denis Gaudreau. Elle était la fille de feu monsieur Alexandre Gagnon et de feu dame Antoinette Fortin. Elle demeurait à Montmagny.

La famille accueillera parents et ami(e)s à la Maison funéraire Laurent Normand 115, rue Saint-Louis Montmagny (Québec) G5V 1N2 le samedi 31 août 2024 à compter de 9 h. Une cérémonie hommage aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du Complexe funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Chantal (feu Alain Bernier, Léo Charest), feu Nancy, ses petites-filles : Catherine (Samuel Sirois), Alexandra et Mariane, ses arrière-petits-enfants : Hayden, Charlie et Xavier à venir, ses frères et soeurs : feu Fernande (feu Thomas Gendron), feu Jean-Marc (feu Lucille St-Pierre), Roseline (Louis-Marie Gagné), feu Paul-Hector Gagnon (Nicole Couillard), feu Rita (feu Marc-Yvon Lacroix), Thérèse (feu Roland Blanchet), Cécile, ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gaudreau : Gilberte (feu Paul-Émile Collin), Claude (Denise Moreau). Soeur Françoise, André (Cécile Forgues), feu Yolande (feu Jean-Marc Letarte), Raymond (Odette Jean), feu Lisette (Charles Roy), son filleul Sylvain Blanchet, ses grandes amies dont Lucille Nicole, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

La famille désire remercier l’équipe du SIAD de La Pocatière et le personnel du CLSC Les Aboiteaux pour les bons soins prodigués.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, www.cancerquebec.ca/faites-don/donnez-maintenant/ Des formulaires seront disponibles au salon.

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc. 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2. Pour renseignements : 418 248-0545 sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621 par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca Entreprise familiale reconnue

Distinction par la Corporation des thanatologues du Québec