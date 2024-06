Madame Gertrude Gagné (1931-2024)

Au Centre hospitalier de l’Université Laval, le 21 mai 2024, à l’âge de 92 ans, est décédée madame Gertrude Gagné, épouse de feu monsieur Richard Giroux. Elle était la fille de feu monsieur Noël Gagné et de feu dame Virginie Labonté. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s au

Complexe funéraire Au cœur des Montagnes

309, 4e Avenue

Saint-Paul-de-Montminy (Québec) G0R 3Y0

le samedi 29 juin 2024, jour des funérailles, à compter de 12 h. Le service religieux sera célébré par la suite à 14 h en l’église de Saint-Paul-de-Montminy, suivi de l’inhumation au cimetière paroissial.

Elle laisse dans le deuil sa fille France (Sylvain Dufresne), ses frères et sœurs :feu Léopold (feu Alice Lee), feu Gérard, feu Yvonne, feu Marie-Jeanne (feu Gérard Denault),feu Germaine (feu Émile Lapointe), feu Thérèse (feu Alphonse Bernard),feu Maurice (Jeanne-Aimée Boulet), feu Marie, feu Jeannine,feu Pauline,feu Joseph (feu Yolande Aubé), Charles (feu Francine Lemieux), Cécile (René Langlois), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giroux : Jeanne d’Arc (feu Jean-Paul Ricard),feu Thérèse (feu René Desrosiers), feu Joséphine (feu Gérard Noël),ses filleul(e)s :Martin Gagné et Marie Gagné, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.

La famille désire remercier le personnel du Centre hospitalier de l’Université Laval pour les bons soins prodigués, ainsi que le personnel de la Résidence Les Jardins Katerina.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Laure-Gaudreault, https://fondationlg.org, ou la Fabrique de Saint-Paul-de-Montminy. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la

Maison funéraire Laurent Normand inc.,

115, rue Saint-Louis, Montmagny (QC) G5V 1N2

Pour renseignements : 418 248-0545, sans frais : 1 888 248-0545, messages de sympathie par télécopieur : 418 248-2621, par courriel : lnormand@laurentnormand.ca ou via le site Web : www.laurentnormand.ca