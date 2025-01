Madame Ghislaine Beaumont Fournier (1937-2024)

À l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 décembre 2024 à l’âge de 87 ans est décédée Mme Ghislaine Beaumont, épouse de feu Gaston Fournier. Elle était la fille de feu Wellie Beaumont et de feu Germaine Dionne. Elle demeurait à Montmagny et plus récemment à Lévis.

La famille recevra les condoléances à la :

Résidence funéraire Boulanger

31 av. de la Fabrique

Montmagny

Le samedi 8 février 2025 à compter de 11h. Une cérémonie commémorative suivra à 14h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.

Elle laisse dans le deuil ses filles : Andréa (Guy Lefebvre), Marie-Claude (Doris Emond); ses petits-enfants : Gabrielle (Gabriel Caron), Jean-Christophe (Alison Jennings); son arrière-petit-fils : Théo. Elle était la sœur de : feu Louisette, Bibianne (Gérard Nicole),

feu Gaétanne, feu Louis-Benoit, Jean-Luc (Hélène Saumur), Germaine (feuYvon Soucy); de la famille Fournier, elle était la belle-sœur de : feu Jeanne D’Arc (feu Marcel Fournier), feu Jacqueline, feu Bertrand (feu Monique Fradette), feu Gemma, Pierrette (feu Léo Côté), Louis-Georges, Marcelle (feu Claude Simoneau), feu Claude (feu Hélène Fouquette), feu André, Louisette (Raymond Caron).

La famille remercie le personnel de l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins et leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Association québécoise de la dégénérescence maculaire, https://aqdm.org/ .

Pour renseignements: 418-248-1363, sans frais : 1-800-706-1363; messages de sympathie par courriel: ruetboul@globetrotter.net, via le site web : www.residenceboulanger.com, entreprise membre de la Corporation des thanatologues du Québec.