Madame Ghislaine Bouffard 1941 - 2025

Au Centre d’hébergement de Montmagny, le 17 octobre 2025, à l’âge de 84 ans, est décédée madame Ghislaine Bouffard, épouse de feu monsieur Claude Fournier. Elle était la fille de feu monsieur Ovide Bouffard et de feu dame Germaine Pruneau. Elle demeurait à Montmagny.

Un moment de recueillement aura lieu ultérieurement en privé avec les membres de sa famille. Elle a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand pour crémation.

Elle laisse dans le deuil, son fils : Denis Fournier (Katy Côté), les enfants de sa conjointe : Claudianne Barras et Sabrina Barras (Raphaël Fortin), sa sœur Mireille, ses frères et sœurs décédés, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.

La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Chaire de recherche sur les aphasies primaires progressives (https://www.dprd.ulaval.ca/donner/fonds/0647).

La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand inc., 115, rue Saint-Louis, Montmagny (Québec) G5V 1N2.

