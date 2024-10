Madame Ghislaine Théberge Bélanger (1937-2024)

À La Maison d’Hélène de Montmagny, le 28 septembre 2024, à l’âge de 87 ans est décédée madame Ghislaine Théberge, épouse de feu monsieur Yvon Bélanger. Fille de feu dame Marie-Marthe Roy et de feu monsieur J.Ovide Théberge, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace.

Elle était la mère de : Luc, Julie (Jean-Robert Têtu), Louis (JulieLevesque) et feu Pierre. Elle laisse également dans le deuil ses petits-enfants : André-Philippe (Rosie Sutton), Pierre-Luc et Audrey-Anne Têtu (Jared Orr); Amélie et Alexandrine Rousseau; Patricia Bélanger (Sofiane Berkane) et ses arrière-petits-enfants : Hailey Manuel et Ismaël Berkane.

Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Roland (feu Yvette Guay), Jeannine (feu Daniel Gosselin), Noëlla (feu Norbert Lavoie), feu Marie-Berthe (feu Gustave Dion), Jean-Claude (feu Françoise Lacroix), Robert (feu Jovette Richard), Richard (Ginette Dubé) et Marjolaine Théberge; de la famille Bélanger : feu Gaétan (feu Pauline Soucy), Anita (feu Georges Thom- son), Roger (feu Jeannine Jacques), feu Hélène (feu Jean-Guy Picard), Bergerette, Louise (Ulysse Pelletier), feu Paul (Rosie Painchaud), Bertrand (Pauline Bouffard), feu Denis et Sylvie (François Vennes).

Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s.

De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel du service des soins à domicile du CLSC de Montmagny, de la Coopérative des services à domicile de la MRC de Montmagny ainsi que de la Maison d’Hélène, pour leur soutien, la qualité de leurs services, leur approche et toutes leurs attentions.

Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. https://www.je- donneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à La Maison d’Hélène, 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9 https://www.- jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/

Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantaye & Fils 560, du Souvenir Cap-Saint-Ignace le samedi 26 octobre à compter de 9h. Une célébration en sa mémoire aura lieu le samedi 26 octobre 2024 à 11h à la résidence funéraire. Ses cendres seront par la suite inhumées au cimetière paroissial.

Pour renseignements ou pour transmettre vos messages de condoléances : 418 246-5337, sans frais : 1 877 598-3093, courriel : info@deladurantaye.qc.ca Site Web : www.deladurantaye.qc.ca. Maison funéraire membre de la Corporation des thanatologues du Québec.